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15 июля, 06:26

«Укрджет» в огне: Российские ракеты стёрли с лица земли цеха по сборке дронов в Одессе

Минобороны: В порту Одессы нанесён удар по цехам сборки БПЛА «Укрджет»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Российские войска нанесли серию групповых ударов по объектам в порту Одессы, где были сосредоточены мощности по производству беспилотных летательных аппаратов. Информацию об успешном выполнении боевой задачи подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что в результате точечных попаданий были выведены из строя два цеха. На указанных площадках осуществлялась сборка БПЛА, в том числе узловое производство беспилотников средней дальности модели UJ-22, принадлежащих компании Укрджет.

Удары по промышленным объектам порта являются частью стратегии по срыву поставок и производства вооружений для украинских формирований. Ликвидация данных производственных линий существенно затруднит возможности противника по пополнению парка разведывательных и ударных дронов.

Результаты поражения объектов подтверждены средствами объективного контроля. Дальнейшие действия российской армии направлены на систематическое уничтожение военной инфраструктуры, используемой противником для ведения боевых действий.

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Оксана Попова
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