Российские войска нанесли серию групповых ударов по объектам в порту Одессы, где были сосредоточены мощности по производству беспилотных летательных аппаратов. Информацию об успешном выполнении боевой задачи подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что в результате точечных попаданий были выведены из строя два цеха. На указанных площадках осуществлялась сборка БПЛА, в том числе узловое производство беспилотников средней дальности модели UJ-22, принадлежащих компании Укрджет.

Удары по промышленным объектам порта являются частью стратегии по срыву поставок и производства вооружений для украинских формирований. Ликвидация данных производственных линий существенно затруднит возможности противника по пополнению парка разведывательных и ударных дронов.

Результаты поражения объектов подтверждены средствами объективного контроля. Дальнейшие действия российской армии направлены на систематическое уничтожение военной инфраструктуры, используемой противником для ведения боевых действий.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили три сухогруза в Одессе. Кроме того, как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены резервуары с топливом для ВСУ в Южном.