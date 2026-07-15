Праздник обернулся трагедией: Двухлетний ребёнок погиб после выстрела четырёхлетнего брата

Во Флориде двухлетний мальчик получил смертельное огнестрельное ранение, когда его четырёхлетний двоюродный брат нашёл оставленный в машине пистолет. Трагедия произошла накануне празднования дня рождения ребёнка. Об этом сообщило издание New York Post.

Семья приехала из штата Джорджия во Флориду, чтобы 14 июля отметить третий день рождения Брэйдена Теннисона. Пока взрослые оформляли аренду жилья, они ненадолго оставили двух маленьких детей одних в автомобиле. В этот момент четырёхлетний двоюродный брат именинника обнаружил пистолет, который лежал в салоне без кобуры.

Вскоре раздался выстрел. Родственники, находившиеся рядом с машиной, услышали хлопок и сразу бросились к детям, однако мальчик уже получил тяжёлое ранение в голову. Пострадавшего экстренно доставили в больницу Орландо, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Из-за пережитого потрясения одна из родственниц также была госпитализирована. Как установили следователи, оружие принадлежало матери ребёнка. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о предъявлении обвинений.

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