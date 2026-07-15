В России прошла неделя крупных музыкальных фестивалей

За несколько июльских дней музыкальная карта России растянулась от Москвы до Красной Поляны и Удмуртии. На разных площадках прошли сразу три крупных фестиваля — с инди-музыкой, молодыми исполнителями, эстрадными звёздами и десятками рок-групп.

В столице главным событием для поклонников независимой сцены стал Motherland. Фестиваль занял территорию Первого государственного подшипникового завода и собрал артистов, вокруг которых сформировалась новая аудитория российской инди-музыки.

Фото предоставлено Life.ru организаторами

На сценах выступили Terelya, «Хмыров», «Сироткин» и Settlers. Одним из центральных номеров программы стало концептуальное шоу Хаски. При этом фестиваль сохранил не только концертный, но и экспериментальный формат, который отличает его от обычных городских опен-эйров.

В Красной Поляне завершился десятидневный AGUTEENS FEST, где начинающие вокалисты выступали вместе с известными артистами. Финальный концерт прошёл на высоте 960 метров и был посвящён творчеству Игоря Николаева.

Фото предоставлено Life.ru организаторами

Его песни прозвучали в новых аранжировках в исполнении Владимира Преснякова, Анжелики Варум, Игоря Саруханова, Натальи Подольской, Люси Чеботиной, SEVAK и других артистов. Одним из самых заметных моментов стало совместное выступление Николаева с дочерью Вероникой. Даже дождь не заставил публику покинуть площадку до завершения шоу.

В Удмуртии в это же время проходил «Улетай-2026». С 8 по 12 июля на трёх сценах выступили около ста коллективов — от хард-рока и панка до фолка, инди и альтернативы. Впервые в истории фестиваля перед его зрителями сыграла группа «Браво».

В программе также участвовали «Калинов Мост», «Крематорий», Lumen, «Монгол Шуудан», «Ундервуд», «Мара», «Мультfильмы», «Аффинаж» и «Эпидемия». Площадка на несколько дней превратилась в отдельный город с палаточными лагерями, автокемпингом, фудкортами, душевыми и медицинской инфраструктурой.

Фото предоставлено Life.ru организаторами

Три фестиваля получились совсем разными по масштабу, жанрам и аудитории, но вместе показали, насколько разнообразным стало летнее музыкальное движение — от камерной инди-сцены до многодневного рок-марафона под открытым небом.