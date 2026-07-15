Мастер монументальной живописи Анатолий Заславский умер на 87-м году жизни

Художник-монументалист Анатолий Заславский скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. О смерти мастера сообщили в Санкт-Петербургском Союзе художников. Уход Заславского стал невосполнимой потерей для художественного сообщества. Дата и место прощания с художником будут объявлены позднее.

«Вечная память Мастеру», — говорится в сообщении.

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Он получил образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, где окончил отделение монументальной живописи. Работы мастера украсили общественные здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах.

С 1977 года Заславский входил в секцию монументального искусства Санкт-Петербургского Союза художников. Произведения художника находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, Музея истории Санкт-Петербурга, а также в музеях Астрахани, Казани, Петрозаводска, Перми, Хабаровска и Мурманска. Кроме того, работы Заславского представлены в частных собраниях в России и за рубежом.