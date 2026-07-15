«Единая Россия» поддержала проекты реабилитации ветеранов СВО

«Единая Россия» заявила о поддержке проектов комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. В регионах депутаты партии проводят приёмы участников боевых действий и членов их семей, сообщила пресс-служба политсилы.

Член высшего совета партии, Герой России Владислав Головин отметил, что после тяжёлых ранений бойцам бывает необходима не только физическая, но и психологическая помощь. По его словам, переживания, страхи и последствия полученного опыта важно обсуждать со специалистами.

Так он прокомментировал приказ Минздрава, который устанавливает сроки приёма психологами участников спецоперации и их родственников. Головин назвал это решение давно назревшим.

Параллельно фонд «Защитники Отечества» обсудил дальнейшее развитие системы сопровождения ветеранов и их семей. Участникам профильного семинара представили технологии протезирования, средства адаптации и методики спортивной реабилитации.

По данным фонда, ветеранам уже передали более семи тысяч технических средств. Среди них спортивные протезы и автомобили с ручным управлением.

В июне Владимир Путин расширил перечень получателей помощи фонда. Поддержку распространили на военнослужащих, которые после тяжёлого ранения и получения инвалидности решили продолжить службу, а также на ветеранов, пострадавших при выполнении задач в российских регионах рядом с зоной спецоперации.