Турист потерял сознание на палубе круизного лайнера и умер

79-летний турист из Великобритании умер на борту круизного лайнера во время путешествия по греческим островам. Мужчину пытались спасти медики судна, но безуспешно.

По данным The Sun, пассажир потерял сознание на палубе во время плавания. Экипаж оказал ему первую помощь, после чего корабль изменил маршрут и направился к острову Крит. После прибытия в порт Ханьи мужчину доставили в частную клинику на машине скорой помощи. Врачи констатировали смерть туриста.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники портовой службы Ханьи совместно с береговой охраной. Назначено вскрытие, которое должно установить точную причину смерти.

Правоохранители пока не рассматривают версию преступления. Неизвестно также, путешествовал ли мужчина один или вместе с родственниками.