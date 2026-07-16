После атаки БПЛА на Саратовскую область 3 человека обратились за помощью врачей

После атаки беспилотников на Саратовскую область за медицинской помощью обратились три человека. Одного из пострадавших госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное. О последствиях атаки сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Всего за помощью к медикам обратились три жителя региона. Одного из пострадавших направили в больницу для дальнейшего наблюдения. При этом врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Специалисты продолжают оказывать необходимую помощь всем обратившимся гражданам. В региональном Минздраве подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет.

Ранее сообщалось об ударе из РСЗО «Град» по посёлку Суземка. В результате обстрела погибли 15-летняя девочка и её бабушка. Ещё одна жительница населённого пункта получила ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.