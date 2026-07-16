Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 07:25

После атаки БПЛА на Саратовскую область 3 человека обратились за помощью врачей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После атаки беспилотников на Саратовскую область за медицинской помощью обратились три человека. Одного из пострадавших госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное. О последствиях атаки сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Всего за помощью к медикам обратились три жителя региона. Одного из пострадавших направили в больницу для дальнейшего наблюдения. При этом врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Специалисты продолжают оказывать необходимую помощь всем обратившимся гражданам. В региональном Минздраве подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет.

Более 200 дронов ВСУ летели на Москву, но были уничтожены
Более 200 дронов ВСУ летели на Москву, но были уничтожены

Ранее сообщалось об ударе из РСЗО «Град» по посёлку Суземка. В результате обстрела погибли 15-летняя девочка и её бабушка. Ещё одна жительница населённого пункта получила ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar