Утонувшая в болоте под Петербургом девочка была из многодетной семьи глухонемых

Трёхлетняя девочка, погибшая на болотистом участке в посёлке Сапёрный под Петербургом, была из многодетной семьи, где все имеют нарушения слуха. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, семья приехала в Санкт-Петербург из Казани к отцу ребёнка, который работает водителем бизнес-такси. Всего в семье пятеро детей, они посещают специализированные образовательные учреждения.

Трагедия произошла 15 июля во время прогулки. Семья отправилась в магазин за продуктами в посёлке Сапёрный Колпинского района, а дети в какой-то момент решили поиграть на детской площадке. За младшими должны были следить старшие братья.

Через некоторое время трёхлетняя девочка пропала из поля зрения родных. Её начали искать братья, к поискам также подключился доброволец, который позже и обнаружил тело ребёнка на болотистой территории.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По предварительным данным, признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и назначили необходимые экспертизы. Также в рамках расследования будет дана оценка действиям родителей девочки.