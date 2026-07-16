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16 июля, 12:36

Пером решила не писать: Женщина вырубила топором десяток автомобилей под Калугой

В Калужской области женщина с топором разбила десяток автомобилей

Жительница Балабаново Калужской области устроила погром на парковке, вооружившись большим топором. Женщина повредила несколько автомобилей, после чего скрылась с места происшествия.

Женщина разбила десяток авто топором в Калужской области. Видео © Telegram/ Baza

По предварительным данным, повреждены до 10 машин. На кузовах автомобилей остались вмятины и следы от ударов тяжёлым инструментом. Очевидцы рассказали, что никто из прохожих не решился подойти к агрессивной женщине и попытаться остановить её. После случившегося на место вызвали правоохранителей.

Сейчас личность нарушительницы устанавливают сотрудники полиции. Причины её поступка пока неизвестны. Владельцам повреждённых автомобилей предстоит оценить ущерб и решить вопрос с восстановлением транспорта, пишет Baza.

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Обложка © Telegram/ Baza

Полина Никифорова
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