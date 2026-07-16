Более 500 беженцев ушли под воду в Бенгальском заливе

В Бенгальском заливе могли погибнуть свыше 500 беженцев из этнической группы рохинджа после того, как два судна перевернулись у побережья Мьянмы. Об этом пишет Sky News, отмечая, что по данным Международной организации по миграции (МОМ) и Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) лодки отчалили из западного штата Ракхайн в конце июня.

На борту находились преимущественно представители преследуемого мусульманского меньшинства рохинджа, в том числе люди, прибывшие из лагерей беженцев в соседнем Бангладеш.

Одна лодка, на которой находились около 250 человек, пропала вскоре после выхода в море. Второе судно с примерно 280 пассажирами, как предполагается, затонуло у побережья региона Айявади 8 июля. Судьба большинства находившихся на борту остаётся неизвестной.

В ООН подчеркнули, что сведения о числе погибших пока проверяются, однако уже сейчас выражают серьёзную обеспокоенность возможной масштабной гибелью людей. Международные организации призвали усилить поисково-спасательные операции и обеспечить защиту беженцев на одном из самых опасных миграционных маршрутов в мире.

Рохинджа продолжают покидать Мьянму из-за вооружённого конфликта, преследований и тяжёлой гуманитарной ситуации. По данным УВКБ ООН, только в 2025 году морем бежали более 6,5 тысячи человек, почти 900 из них погибли или пропали без вести, что сделало этот маршрут самым смертоносным для морских мигрантов в мире.

Конфликт вокруг рохинджа продолжается в Мьянме уже несколько десятилетий. Рохинджа — мусульманское меньшинство, проживающее преимущественно в штате Ракхайн, которому власти страны не предоставляют гражданство и считают выходцами из Бангладеш. В 2017 году после нападений боевиков Армии спасения рохинджа (ARSA) на полицейские посты мьянманские военные начали масштабную операцию, сопровождавшуюся массовыми убийствами, насилием и поджогами деревень. Более 700 тысяч человек бежали в Бангладеш, а ООН назвала действия армии возможным геноцидом. После военного переворота 2021 года и начала гражданской войны положение рохинджа ещё больше ухудшилось: многие продолжают жить в лагерях для беженцев или пытаются покинуть регион по морю, что нередко приводит к гибели людей.