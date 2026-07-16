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16 июля, 14:20

КСИР объявил легальной целью гольф-клубы и небоскрёбы Трампа на Ближнем Востоке

Обложка © Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michael Berlfein

Обложка © Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michael Berlfein

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил собственность президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке легитимной мишенью для атак. Соответствующий пост опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы иранского военного формирования.

КСИР угрожает разбомбить объекты Трампа на Ближнем Востоке. Фото © Telegram / sepah_pasdaran

КСИР угрожает разбомбить объекты Трампа на Ближнем Востоке. Фото © Telegram / sepah_pasdaran

В публикации прямо перечислены несколько объектов бизнесмена. Среди них значатся гольф-клубы, а также гостинично-жилой комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, жилая башня Trump Plaza в Джидде и небоскреб Trump Tower в Эр-Рияде.

Под сообщением размещена подпись на фарси: «Сделайте выводы о расстоянии между нашими ракетами, дронами и его собственностью». В тексте утверждается, что все перечисленные активы находятся в зоне досягаемости иранского оружия.

Обострение между государствами произошло в начале июля. Тогда стороны возобновили активные боевые действия, а переговоры об окончательном мирном урегулировании были фактически сорваны.

На фоне эскалации Белый дом неоднократно получал данные о готовящемся покушении на главу государства. По одной из версий, Тегеран планировал ликвидировать американского лидера во время саммита НАТО.

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Сам Трамп отвергал подобные сообщения. При этом он сделал жесткое заявление, сообщив, что уже отдал приказ «разбомбить» Исламскую Республику в случае его гибели.

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Никита Никонов
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