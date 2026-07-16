КСИР объявил легальной целью гольф-клубы и небоскрёбы Трампа на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил собственность президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке легитимной мишенью для атак. Соответствующий пост опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы иранского военного формирования.

КСИР угрожает разбомбить объекты Трампа на Ближнем Востоке. Фото © Telegram / sepah_pasdaran

В публикации прямо перечислены несколько объектов бизнесмена. Среди них значатся гольф-клубы, а также гостинично-жилой комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, жилая башня Trump Plaza в Джидде и небоскреб Trump Tower в Эр-Рияде.

Под сообщением размещена подпись на фарси: «Сделайте выводы о расстоянии между нашими ракетами, дронами и его собственностью». В тексте утверждается, что все перечисленные активы находятся в зоне досягаемости иранского оружия.

Обострение между государствами произошло в начале июля. Тогда стороны возобновили активные боевые действия, а переговоры об окончательном мирном урегулировании были фактически сорваны.

На фоне эскалации Белый дом неоднократно получал данные о готовящемся покушении на главу государства. По одной из версий, Тегеран планировал ликвидировать американского лидера во время саммита НАТО.

Сам Трамп отвергал подобные сообщения. При этом он сделал жесткое заявление, сообщив, что уже отдал приказ «разбомбить» Исламскую Республику в случае его гибели.