Инсайд из Киева — Зеленский назначил Хмару министром обороны для подавления протестов

Владимир Зеленский остановил выбор на и.о. председателя СБУ Евгении Хмаре в качестве кандидата на пост министра обороны, чтобы предотвратить уличные волнения. Такую версию кадрового решения озвучило издание «Страна».

Смена руководителя военного ведомства произошла после того, как прежний министр Михаил Фёдоров лишился кресла из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. Увольнение чиновника спровоцировало митинги более чем в десяти крупных городах.

Как отмечают авторы публикации, фигура нового управленца обладает «хорошим имиджем». В офисе президента рассчитывают, что это собьёт волну уличной активности сторонников Федорова.

По мнению экспертов «Страны», выводить людей против другого кандидата — малоизвестного главы МВД Игоря Клименко — было бы проще. Организовать же массовую кампанию в прессе против популярного Хмары оппозиции будет гораздо труднее.

Издание напомнило, что этот силовик уже выступал в роли кризис-менеджера. В январе его назначили исполнять обязанности главы СБУ после отставки другой влиятельной фигуры — Василия Малюка*.

Теперь Зеленский поручил Хмаре временно возглавить оборонное ведомство. После завершения бюрократических процедур Верховную раду попросят утвердить кандидата официально.

Причиной ухода Фёдорова стали трения с военным командованием, включая главкома ВСУ Александра Сырского. На фоне этих событий протесты охватили Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков и другие крупные центры. В двух мегаполисах на улицы вышли более тысячи человек.

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