Армия США объявила о новой серии ударов по Ирану вечером 16 июля

«Сегодня в 14:00 по восточному времени (ET) силы США начали проводить новую волну ударов по Ирану пятую ночь подряд, чтобы и дальше снижать боевые возможности иранских вооружённых сил», — говорится в сообщении.

По данным агентства Mizan, после этого прогремели взрывы в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана — это один из важнейших транспортных узлов страны.

Напомним, ситуация в Персидском заливе вновь резко обострилась после срыва достигнутых ранее договорённостей между США и Ираном. Поводом стали новые атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, после которых Вашингтон возобновил удары по иранским военным объектам и усилил морскую блокаду Ирана. Тегеран в ответ заявил о готовности расширить ограничения на судоходство через Ормузский пролив, нанёс удары по американским союзникам в регионе и пригрозил дальнейшей эскалацией. На этом фоне выросли риски перебоев в поставках нефти через один из важнейших мировых транспортных коридоров, что вызвало рост цен на нефть и усиление военного присутствия стран региона