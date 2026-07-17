Белок лягушки спас мышей от смертельного токсина «красного прилива»

Учёные обнаружили потенциальное противоядие от сакситоксина — опасного нейротоксина, который вырабатывают некоторые водоросли во время так называемых красных приливов. Белок саксифилин, встречающийся у американских лягушек-быков, помог спасти отравленных мышей. Исследование опубликовано в Nature Communications 16 июля 2026 года.

Сакситоксин способен накапливаться в моллюсках. Попадая в организм человека с заражёнными морепродуктами, он блокирует натриевые каналы в нервных и мышечных клетках, что может привести к параличу и остановке дыхания. Специального антидота против него до сих пор не существовало.

Саксифилин действует как «молекулярная губка»: он связывает яд и не даёт ему воздействовать на клетки. Такая защита, вероятно, помогает некоторым видам лягушек переносить дозы токсина, смертельные для других позвоночных.

Во время эксперимента мышам вводили дозу сакситоксина, в 2,5 раза превышавшую среднюю смертельную. При одновременном введении токсина и белка выжили все десять животных, тогда как в контрольной группе погибло более 90%.

Саксифилин оказался эффективен и после отравления: когда белок вводили через минуту после токсина, выжили девять из десяти мышей. При профилактическом введении до контакта с ядом исследователи спасли более 83% животных.