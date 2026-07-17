Казахстан ограничил импорт пшеницы на полгода

Казахстан вводит полугодовой запрет на ввоз пшеницы практически всеми видами транспорта. Соответствующий приказ министра сельского хозяйства Айдара Сапарова вступит в силу 27 июля 2026 года.

Согласно документу, ограничения распространяются на поставки из третьих стран и государств Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Исключение сделано для зерна, которое везут по железной дороге в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также для нужд национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация».

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов пояснил, что мера направлена на поддержку внутреннего рынка и местных аграриев. Он связал такое решение со сбором озимых в России и значительными переходящими остатками зерна в самом Казахстане. По словам замминистра, возникла необходимость освободить элеваторы к новому урожаю, обеспечить надлежащее хранение и сушку, иначе с этим возникли бы сложности.

Приказ не затрагивает транзитные железнодорожные перевозки через казахстанскую территорию. Также без помех продолжится перемещение зерна между странами ЕАЭС, если оно следует через республику транзитом.