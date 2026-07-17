Отдых под угрозой: Травматолог объяснил, можно ли купаться в гипсе

Врач-травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук Михаил Дорошев в беседе с Здоровьем Mail объяснил, почему гипсовую повязку нельзя мочить и как быть, если отдых совпал с переломом.

Гипс — это дигидрат сульфата кальция, который при контакте с водой вступает в реакцию и разрушается. Намокание приводит к деформации и размягчению конструкции, из-за чего снижается прочность фиксации. Это может спровоцировать смещение отломков, появление боли или неправильное сращение кости. Кроме того, под влажной повязкой из-за недостатка воздуха нередко развиваются грибковые или бактериальные инфекции.

Если полностью избежать контакта с водой нельзя, специалист советует герметизировать гипс полиэтиленом или специальными чехлами — это позволит зайти в воду, но не более того. Альтернативой служат полимерные и термопластичные повязки, а также фабричные ортезы, которые не разрушаются от влаги и пропускают воздух. Однако, по словам Дорошева, в первые 2–3 недели после травмы именно классический гипс остаётся наилучшим вариантом лечения.

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