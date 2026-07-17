Будущее экономики и роль человека в эпоху ИИ обсудили в НЦ «Россия»

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта, трансформации мировой экономики и создания новых финансовых структур особое внимание уделяется роли человека, его ответственности и способности строить сотрудничество в меняющемся мире. Эти вопросы стали одной из ключевых тем Летних экспертных встреч в Национальном центре «Россия», которые прошли 17 июля в рамках Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». По инициативе президента РФ Владимира Путина Открытый диалог проводится ежегодно.

Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин совместно с экспертами и авторами лучших эссе обсудил ключевые выводы доклада Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» «Человек, технологии, глобализация: новая система координат», включая представленные в нём пять мегатрендов, влияющих на развитие мировой экономики и общества.

Максим Орешкин. Фото © Предоставлено Life.ru

«По итогам публикации доклада мы получили сотни отзывов. Главный вопрос — что нужно сделать нам здесь и сейчас, чтобы и сегодня, и в будущем жизнь наших людей становилась лучше. А задача Открытого диалога — вовлечь весь мир в эту дискуссию. Размышляя о завтрашнем дне, нельзя отрываться от реальности. Невозможно обсуждать перспективы развития мира вне контекста того, что происходит сегодня, но столь же невозможно строить настоящее, не думая о будущем. Именно поэтому тема Открытого диалога имеет особое значение. Его формат объединяет экспертов и участников из разных стран для обсуждения глобальных процессов и перспектив развития мира. Это пространство, где каждый может быть услышан, предложить свою идею и внести вклад в формирование общего видения будущего и в выработку решений», — сказал Максим Орешкин.

Фото © Предоставлено Life.ru

Дискуссия проходила в формате стресс-теста в рамках Летних экспертных встреч с участием специалистов разных сфер, включая авторов эссе Открытого диалога. Каждый из пяти мегатрендов был представлен профильным спикером, который предложил альтернативный взгляд на тезисы доклада.

Фото © Предоставлено Life.ru

Максим Орешкин отметил, что формат стресс-теста позволяет глубже анализировать ключевые мировые тенденции. Доклад может дорабатываться и обновляться на основе обсуждений и анализа текущих процессов.

Первый блок обсуждений был посвящён изменениям глобализации и смыслу технологического суверенитета. Сооснователь Positive Technologies и фонда «Сайберус» Юрий Максимов рассказал о новой цифровой архитектуре и рисках чрезмерной централизации IT-систем. По его словам, настоящий суверенитет — это способность понимать устройство технологий, контролировать ключевые компоненты и быстро заменять уязвимые элементы в рамках международной кооперации.

Юрий Максимов. Фото © Предоставлено Life.ru

«На самом деле есть условно финансовая составляющая, сколько денег стоит тот или иной элемент суверенитета, а есть ещё нефинансовая, составляющая про некую кооперативность. Наличие правильной кооперации между государственными структурами, бизнесом и даже просто бизнесом с бизнесом внутри коммерческой среды может дать очень много в сторону получения того самого суверенитета. К примеру, чтобы сделать хороший ИИ в Кибербезе, тебе нужно построить не большую нейросеть, а собрать хороший дата-сет. А что такое дата-сет в кибербезе? Это конкретные инциденты, это конкретные взломы, это конкретные проблемы», — пояснил Юрий Максимов.

Фото © Предоставлено Life.ru

Он добавил, что цифровизация является ключевым фактором трансформации экономики и общества, влияя на структуру рынков и роль человека.

Координатор инициативы UNRAD Елена Миличевич-Пророкович рассмотрела международный взгляд на старение населения, трансформацию семейных моделей и рост нагрузки на социальные системы.

«Демографический суверенитет — способность страны создавать институциональные, экономические, социальные и культурные условия, в которых люди могут свободно реализовать желание создать семью и иметь детей. Речь идет не о контроле над личным выбором, а об устранении барьеров: нестабильности, высокой стоимости родительства, жилищных проблем и недостатка поддержки», — пояснила эксперт.

Елена Миличевич-Пророкович. Фото © Предоставлено Life.ru

Она подчеркнула, что ключ к устойчивому развитию — люди, а формирование будущего требует создания возможностей для самореализации молодежи.

«Для меня все начинается с людей. Именно они определяют, каким будет наше будущее. Сегодня одна из главных задач — создавать условия, в которых молодежь сможет получать качественное образование, реализовывать свои идеи и строить свое будущее здесь, в России. Молодежь приносит новую энергию, свежий взгляд, смелость мыслить нестандартно. Именно эта энергия становится источником развития. Поэтому, говоря о будущем, важно думать не только о сегодняшнем дне, но и о следующих поколениях — о том, какую среду, какие возможности и какое чувство уверенности мы создаем для них уже сейчас», — добавила Елена Миличевич-Пророкович.

Фото © Предоставлено Life.ru

Спецпредставитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков отметил: «Сегодня эта стратификация возникает прямо на глазах, да? Когда правительство США и правительство Китая начинают ограничивать доступ к передовым моделям — они фактически инвестируют в эту новую кастовость».

По его словам, образование в эпоху ИИ должно формировать поколение творцов, способных сохранять субъектность и брать ответственность за решения. Цель общества — использовать ИИ не для упрощения мышления, а для усиления человеческого потенциала.

Фото © Предоставлено Life.ru

По итогам дискуссии эксперты согласились, что новая система координат требует умения управлять зависимостями, строить собственные институты и ставить человека с его свободой и ответственностью в центр долгосрочного развития.

Доклад Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» «Человек, технологии, глобализация: новая система координат» включает результаты анализа мегатрендов мировой экономики и общества. Он был представлен Максимом Орешкиным на Январских экспертных диалогах, а также на основе эссе со всего мира для II Открытого диалога, прошедшего 27-29 апреля в Национальном центре «Россия». В документе обозначены ключевые направления дальнейшей работы и подготовлена база для международной дискуссии.

Фото © Предоставлено Life.ru

До 7 июля шел сбор эссе, авторы самых интересных работ приняли участие в Летних экспертных встречах. Полное видео трансляции доступно на сайте russia.ru в разделе «Трансляции и видео».