Один из основателей Modern Talking Дитер Болен заявил, что хотел бы вновь объединиться с Томасом Андерсом. По словам музыканта, он уже предложил бывшему партнёру возродить легендарный дуэт. В интервью газете Bild 72-летний Болен признался, что не видит смысла продолжать старые конфликты спустя столько лет.

По его мнению, прежние разногласия не должны мешать музыкантам снова поработать вместе и подарить поклонникам ещё одно воссоединение. Продюсер отметил, что после распада Modern Talking в 2003 году неоднократно резко высказывался о Томасе Андерсе, однако теперь его отношение изменилось.

«Томас, конечно, мне не друг. Но я давно не ношу в себе злобу. Это давно улетучилось», — сказал он.

Болен рассказал, что интерес к группе по-прежнему остаётся высоким. По его словам, компания Live Nation регулярно предлагает бывшим участникам организовать совместные концерты, создать мюзикл о Modern Talking или снять документальный фильм о коллективе.

Музыкант подчеркнул, что Modern Talking невозможно представить без обоих участников. Именно поэтому он напрямую спросил Андерса, готов ли тот снова сделать что-то вместе. При этом идея с мюзиклом, по словам Болена, нравится им обоим, тогда как по поводу концертного тура взгляды пока расходятся. Сам Болен заявил, что хотел бы вновь выйти на сцену вместе с Андерсом ради поклонников и общей истории группы. Теперь, как выразился артист, «мяч на стороне Томаса».

«История ненависти между мной и Томасом закончена уже десятилетия назад», — добавил Болен.

Артист также отметил, что после возможного возвращения дуэт мог бы отправиться на гастроли за пределами Германии. Среди регионов, где у Modern Talking по-прежнему много поклонников, он назвал Мексику, страны Южной Америки и Восточной Европы.

Modern Talking приобрёл мировую известность после выхода в октябре 1984 года хита You're My Heart, You're My Soul. Впервые дуэт распался в 1987 году, однако спустя 11 лет музыканты уже воссоединялись для записи новых песен и совместных выступлений.

Ранее Дитер Болен резко высказался о внешнеполитическом курсе Германии и отношениях Берлина с Москвой. Основатель Modern Talking назвал действия немецких властей в отношении России и украинского конфликта экономическим «идиотизмом».