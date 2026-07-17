«Глаза — зеркало души»: Эзотерик раскрыла, кто рождён для власти, а кто — для магии

С 17 по 19 июля отмечаются дни зелёных, голубых и карих глаз. «Вечерняя Москва» выяснила, что о человеке может рассказать цвет радужки с точки зрения науки и эзотерики.

Врач-офтальмолог Николай Щемеров пояснил, что оттенок определяется количеством пигмента меланина. Меньше всего его у голубоглазых — из-за этого сквозь ткань просвечивают сосуды, и глаза кажутся синими. Такие люди чаще жалуются на дискомфорт при ярком солнце из-за повышенной светочувствительности.

Эзотерик Елена Воронова, напротив, связывает цвет глаз с характером и судьбой. По её словам, голубоглазые чаще других целеустремлённы и занимают лидерские позиции — вне зависимости от профессии. В пример она привела Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Марка Захарова. Зелёные глаза в культуре закрепились за «магическими» натурами, а карие, по мнению эксперта, говорят об ответственности и сильной воле (Сергей Лавров, Константин Хабенский, Мария Порошина).

Однако самый глубокий слой информации, по словам магистра психологии МГУ Анны Давыдовой, скрыт не в цвете, а в узоре радужки. Исследование Матса Ларссона показало: люди с большим количеством крипт (воронкообразных углублений) — теплее и доверчивее, а те, у кого выражены бороздки, — импульсивнее. Это связано с геном Pax6, который влияет и на развитие радужки, и на зоны мозга, отвечающие за эмоции. Интересно, что больше всего кареглазых — в Узбекистане (90%), голубоглазых — в Исландии (74%), а промежуточных оттенков — во Франции (44%).

Ранее клиницисты Сеченовского университета и ФМБЦ им. Бурназяна начали апробацию нового теста для ранней диагностики ахроматопсии — редкого заболевания, при котором человек видит мир в оттенках серого. По словам офтальмолога Нателлы Сухановой, у большинства пациентов красный цвет воспринимается как тёмный или чёрный, а голубой — как светлый или белый. Болезнь вызвана мутациями в генах CNGB3 и CNGA3, встречается у 1 из 30–40 тысяч человек, но в изолированных популяциях чаще.