Братство ФИФА: Победители чемпионата мира по футболу станут «властелинами колец»

Футболисты и тренерский штаб сборной, которая выиграет чемпионат мира 2026 года, впервые получат чемпионские перстни. О новой традиции объявила ФИФА.

Кольцо победителя Чемпионата мира по футболу 2026. Фото © ФИФА

Одну сторону украшения оформят изображением Кубка мира. На другой появятся элементы, связанные с национальной командой, выигравшей турнир. Всего изготовят 2026 экземпляров с индивидуальными номерами и сертификатами подлинности. Размер каждого изделия подгонят под будущего владельца.

Спортсменам и тренерам предназначены 30 перстней. Капитану и главному наставнику сразу после решающей игры вручат временные версии, а персонализированные награды передадут позднее. Оставшиеся 1996 изделий поступят в продажу как официальная лицензионная продукция мундиаля. Купить памятное украшение смогут болельщики со всего мира.

Чемпионат мира проходит в Северной Америке, где существует традиция вручать перстни победителям местных спортивных лиг — НХЛ, НБА, МЛБ и НФЛ.

Обладатель трофея определится 19 июля в финале между Испанией и Аргентиной. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Аргентина борется за четвёртый титул и вторую победу подряд. Испанцы прежде выходили в финал лишь однажды — в 2010 году они стали чемпионами.