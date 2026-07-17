Сергей Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

Москва стала ядром креативной экономики страны, сосредоточив четверть всех занятых в этой сфере россиян. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что креативный сектор превратился в один из самых быстрорастущих в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась, поднявшись с 5,7 до 11 процентов, и по вкладу догнала обрабатывающие производства. По уровню присутствия креативных индустрий в валовом региональном продукте столица уже обходит Шэньчжэнь и практически сравнялась с Пекином, Лондоном и Токио.

Последние шесть лет развитию направления помогает Агентство креативных индустрий Москвы. При его содействии реализовано более 430 проектов, а поддержку получили свыше 22 тысяч предпринимателей. Также в городе работает московский кластер видеоигр и анимации, представляющий собой первую очередь креативного кластера «Сколково». В нём числится более 60 резидентов, за первое полугодие вышло два проекта, а до конца года планируется выпустить около 20. В ближайшее время ожидается открытие второй очереди — кластера медиатехнологий.

Важной частью экосистемы стал акселератор «Фабрика видеоигр», участники которого создали свыше 150 прототипов игр. Лучшие команды получили инвестиции и готовят выход своих продуктов на новые рынки. Кроме того, в столице действуют программы «Издательские сезоны», «Московские мастерские», «Дизайн-цех», «Арт-сезоны» и «Фабрика дизайна». Они позволяют издательствам подписывать международные контракты, художникам — получать мастерские и выставочные площадки, а дизайнерам — сотрудничать с культурными учреждениями и крупным бизнесом.

Москва активно продвигает креативный бизнес и на международном уровне. Начиная с 2023 года при поддержке агентства предприниматели заключили порядка 200 экспортных контрактов с партнёрами более чем из 30 стран.