Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 14:27

Глава Минспорта России назвал победителя и точный счёт финала ЧМ-2026

Дегтярёв спрогнозировал победу Аргентины в финале ЧМ-2026 по пенальти

Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин

Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в эфире радио «Комсомольская правда» сделал прогноз на финал ЧМ по футболу между сборными Испании и Аргентины. Он заявил, что будет болеть за южноамериканскую команду.

«На спортивном, по крайней мере, уровне мы с аргентинскими коллегами в постоянной коммуникации. И у нас так исторически хорошие отношения. Наверное, всё-таки буду за Южную Америку болеть», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о победителе, Дегтярев выразил уверенность, что выиграет Аргентина — по пенальти после счёта 3:3 в основное и добавленное время.

«Будет 6 голов и серия пенальти. Такую ставку делают», — отметил он.

Финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля. Эта встреча станет уникальной: впервые в истории мировых первенств в решающей игре встретятся действующие чемпионы Европы и действующие обладатели Кубка Америки.

Трамп посетит финал ЧМ по футболу и даст приём ФИФА в Нью-Йорке
Трамп посетит финал ЧМ по футболу и даст приём ФИФА в Нью-Йорке

Ранее сообщалось, что решающий матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной могут перенести из-за мощных лесных пожаров в Канаде, где плотный смог накрыл регионы и дошёл до США. Из-за загрязнения воздуха уже отложили игру MLS и отменили мероприятия, а полностью исключать перенос финала нельзя. Если ситуация будет угрожать здоровью, ФИФА может принять решение о переносе.

Последние новости с чемпионата мира по футболу 2026 читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Михаил Дегтярев
  • Минспорт РФ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar