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Регион
17 июля, 22:21

За секунду погибла семья: В Тамбовской области страшное ДТП, унёсшее 4 жизни, попало на видео

Грузовик разнёс BMW в Тамбовской области, погибли четыре человека

Обложка © VK / Госавтоинспекция Тамбовской области

Обложка © VK / Госавтоинспекция Тамбовской области

Четыре человека, включая двоих детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком. Авария произошла на 56-м километре трассы Тамбов — Пенза в Тамбовской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Родители и двое детей погибли в лобовом ДТП под Тамбовом. Видео © VK / Госавтоинспекция Тамбовской области

По предварительным данным, женщина за рулём BMW X5 пошла на обгон, но не справилась с управлением. После этого легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

«В результате дорожной аварии водитель и трое пассажиров BMW X5, в том числе двое детей, погибли на месте», — сообщили в прокуратуре.

В Госавтоинспекции уточнили, что в автомобиле находилась семья. Погибли мужчина 1981 года рождения, женщина 1985 года рождения и двое несовершеннолетних детей. Водитель грузовика не пострадал. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Водитель, протаранивший остановку в Чебоксарах, получил права всего месяц назад
Водитель, протаранивший остановку в Чебоксарах, получил права всего месяц назад

Ранее легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Чебоксарах. ДТП произошло вечером 17 июля возле дома № 36 на Московском проспекте. По предварительным данным, 18-летний водитель Renault Logan съехал с дороги и наехал на павильон, рядом с которым находились люди. Одна женщина погибла на месте, её личность устанавливали сотрудники полиции. Мужчину без сознания доставили в больницу. Предварительная причина ДТП — водитель уснул за рулём.

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Антон Голыбин
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