КСИР заявил об ударах по американским объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне

Иранские военные объявили о серии атак на объекты, связанные с вооружёнными силами США, в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Иран атаковал военные базы США в Кувейте. Видео © X / IRGC

«Несмотря на запуск десятков ракет американской системы ПВО, иранские ракеты успешно поразили авиабазу «Маваффика Салти» в Иордании, на которой дислоцируются американские военные. Склад боеприпасов американских военных в лагере Аль-Удайри и склады боеприпасов на авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте стали целями самоубийственных дронов «Араш», — говорится в заявлении КСИР.

Кроме того, армия Ирана сообщила о нанесении ударов по нескольким мостам в Кувейте, которые, как утверждается, использовались США для обеспечения военной логистики. В Тегеране назвали эти действия ответом на американские атаки по транспортным мостам на территории Ирана. Помимо этого, агентство сообщило о взрывах в районе базы Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Ранее КСИР заявил, что нанёс удар по объектам, связанных с США в Бахрейне, а также по позициям курдских сепаратистов в районе города Сулеймания на севере Ирака. Военные предупредили, что в случае продолжения американских атак под угрозой могут оказаться компании США в странах, которые предоставляют свою территорию для размещения или деятельности американских военных.