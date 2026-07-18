США за ночь поразили арсеналы и военную логистику Ирана

Американские военные завершили очередную серию ударов по территории Ирана. Атаки продолжались седьмую ночь подряд. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

«ВС США завершили нанесение ударов по Ирану, которые продолжались седьмую ночь подряд. Силы СЕНТКОМ поразили пункты наблюдения, инфраструктуру военной логистики, подземные арсеналы вооружений, средства ВМС», — говорится в сообщении на странице командования в социальной сети X.

Американское командование не уточнило число поражённых объектов. Сведений о погибших, пострадавших и масштабах разрушений также не поступало.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении двух американских беспилотников на юге Ирана. Иранские источники назвали модели RQ-11 Raven и MQ-9. Один из аппаратов, по данным государственной телерадиокомпании, сбили над провинцией Бушер.