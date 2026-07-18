Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 02:32

США за ночь поразили арсеналы и военную логистику Ирана

СЕНТКОМ сообщил о завершении очередной серии ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Американские военные завершили очередную серию ударов по территории Ирана. Атаки продолжались седьмую ночь подряд. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

«ВС США завершили нанесение ударов по Ирану, которые продолжались седьмую ночь подряд. Силы СЕНТКОМ поразили пункты наблюдения, инфраструктуру военной логистики, подземные арсеналы вооружений, средства ВМС», — говорится в сообщении на странице командования в социальной сети X.

Американское командование не уточнило число поражённых объектов. Сведений о погибших, пострадавших и масштабах разрушений также не поступало.

Иран заявил об ударах по американским объектам в Ираке и Бахрейне
Иран заявил об ударах по американским объектам в Ираке и Бахрейне

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении двух американских беспилотников на юге Ирана. Иранские источники назвали модели RQ-11 Raven и MQ-9. Один из аппаратов, по данным государственной телерадиокомпании, сбили над провинцией Бушер.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar