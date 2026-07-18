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Регион
18 июля, 05:06

ПВО на страже: В Подмосковье уничтожено 48 беспилотников ВСУ

Губернатор Воробьёв: 48 БПЛА ликвидированы над Подмосковьем за ночь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью небо над Московской областью подверглось массированной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Региональные средства ПВО перехватили и ликвидировали 48 воздушных целей.

О масштабном инциденте сообщил губернатор Андрей Воробьев. По словам главы региона, все обнаруженные объекты были своевременно нейтрализованы силами противовоздушной обороны.

На данный момент экстренные службы работают в штатном режиме, оценивая последствия налета на земле. Официальные данные о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.

Власти продолжают держать ситуацию на контроле. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации, публикуемой официальными ведомствами.

Глава области пообещал оперативно делиться любыми новыми сведениями по мере поступления информации с мест происшествий.

ПВО за ночь сбила 379 БПЛА, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России
ПВО за ночь сбила 379 БПЛА, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

Также ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины нанесли удар по Котовску. В результате попадания беспилотников в логистический центр погибли 7 человек. Предварительное число пострадавших — 24. Все они получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Котовска и Тамбова. Открытое горение на территории склада ликвидировано, но тушение пожара продолжается.

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Оксана Попова
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