ПВО на страже: В Подмосковье уничтожено 48 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью небо над Московской областью подверглось массированной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Региональные средства ПВО перехватили и ликвидировали 48 воздушных целей.

О масштабном инциденте сообщил губернатор Андрей Воробьев. По словам главы региона, все обнаруженные объекты были своевременно нейтрализованы силами противовоздушной обороны.

На данный момент экстренные службы работают в штатном режиме, оценивая последствия налета на земле. Официальные данные о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.

Власти продолжают держать ситуацию на контроле. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации, публикуемой официальными ведомствами.

Глава области пообещал оперативно делиться любыми новыми сведениями по мере поступления информации с мест происшествий.

Также ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины нанесли удар по Котовску. В результате попадания беспилотников в логистический центр погибли 7 человек. Предварительное число пострадавших — 24. Все они получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Котовска и Тамбова. Открытое горение на территории склада ликвидировано, но тушение пожара продолжается.