В Ногинске загорелась нефтебаза после атаки украинских БПЛА

В Ногинске после ночной атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Пожарные и МЧС продолжают работать на месте. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Рядом эвакуировали родильный дом — пациенток и персонал перевели в другие больницы. Также эвакуированы жители многоквартирного дома.

В результате атаки пострадали 26 человек. В Ногинске ранены двое. Часть пострадавших — в тяжёлом состоянии. Работают 40 бригад скорой и 12 бригад медицины катастроф, добавил глава региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье после ночной атаки БПЛА пострадали 26 человек. В Электростали дрон упал на склад — ранены 24 человека, некоторые в тяжёлом состоянии. На месте работают 40 бригад скорой и медицина катастроф.