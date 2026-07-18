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18 июля, 08:45

Более ста жилых домов сгорели за ночь на юге Норвегии

Обложка © Х / Nordic_News

Обложка © Х / Nordic_News

В южной части Норвегии вспыхнул крупный пожар в коммуне Драммен, огонь уничтожил более 100 домов. Несколько сотен жителей пришлось эвакуировать. Информацией делится телерадиокомпания NRK со ссылкой на местных спасательные службы.

Пожар в Норвегии. Видео © Х / join30s / rsolzem

Возгорание началось во второй половине 17 июля в таунхаусе города Крокстадэльв. Затем пламя быстро перекинулось на соседние здания и лес. Пострадали не менее трёх человек, включая пожарного. Ещё восемь полицейских надышались дымом. Им потребовалась медицинская помощь. Сейчас огонь локализован, но тушение продолжается.

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Пожар в швейном цехе в Серпухове ликвидирован, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар произошли на базе отдыха в Московской области. Пострадали две женщины. В пресс-службе МЧС Life.ru рассказали, что площадь возгорания составляла около 250 квадратов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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