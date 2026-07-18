Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 09:11

Удар БПЛА оставил без света более 46 тыс. жителей Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

В Курской области более 46 тысяч потребителей остались без электричества после атаки БПЛА на энергетический объект. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере Max. По предварительным данным, удар был нанесён утром по инфраструктуре в Курчатовском районе.

«В результате удара нарушено электроснабжение. В зону отключения попадают Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы — это более 46 тыс. потребителей», — написал чиновник.

Аварийные бригады готовы приступить к ремонту, как только это позволит оперативная обстановка. Губернатор пообещал вернуть свет дома в максимально короткие сроки.

При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 26 человек, часть — в тяжёлом состоянии
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 26 человек, часть — в тяжёлом состоянии

Ранее сообщалось, что жительница Курской области пострадала в результате атаки украинского беспилотника в деревне Рыжевка. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar