Туристок в отеле Кахетии избил гость свадьбы из-за русского языка

Отдых туристок в Грузии закончился госпитализацией одной из них после конфликта с гостем местной свадьбы. По данным телеграм-канала SHOT, мужчина ворвался в номер девушек в пятизвёздочном отеле Agarani Estate в Кахетии и напал на них после претензий, что они «портят свадьбу и разговаривают на русском».

Полина, Юлия, Владислава и другие девушки приехали в Грузию отпраздновать день рождения. Они остановились в элитном отеле, балкон их номера выходил на площадку, где проходила грузинская свадьба. Во время отдыха девушки открыли шампанское, после чего снизу в их адрес начали что-то выкрикивать.

Спустя некоторое время в номер ворвался один из гостей свадьбы. По словам туристок, мужчина начал нецензурно оскорблять их. Когда девушки указали, что он находится в чужом номере, тот ответил: «А вы в чужой стране». После непродолжительной перепалки он ударил Юлию. Пострадавшую доставили в больницу, где она остаётся до сих пор.

По словам россиянок, после инцидента сотрудники отеля просили их не публиковать видео произошедшего и удалить запись. Когда девушки отказались, аккаунт гостиницы, как утверждают они, заблокировал их страницы.

Ранее Life.ru писал, что в Египте британские туристы устроили драку с российской семьёй в пятизвёздочном отеле. Конфликт начался после спора из-за лежаков у бассейна, а затем перерос в нападение на родителей с детьми. Пострадавшие россияне заявили, что персонал гостиницы вмешался слишком поздно и не сразу оказал помощь.