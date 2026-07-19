Среди раненых при атаке ВСУ на Курскую область оказался белорус
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Гражданин Белоруссии оказался среди пострадавших при атаке украинских беспилотников на город Льгов в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии», — написал глава области в своём канале в мессенджере «Макс».
По данным губернатора, всего в результате атаки БПЛА на Льгов пострадали несколько человек. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Также повреждены обломками дрона четыре дома.
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