Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 05:43

Среди раненых при атаке ВСУ на Курскую область оказался белорус

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Гражданин Белоруссии оказался среди пострадавших при атаке украинских беспилотников на город Льгов в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии», — написал глава области в своём канале в мессенджере «Макс».

По данным губернатора, всего в результате атаки БПЛА на Льгов пострадали несколько человек. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Также повреждены обломками дрона четыре дома.

Воробьёв: 61 человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Московскую область
Воробьёв: 61 человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Московскую область

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar