Среди раненых при атаке ВСУ на Курскую область оказался белорус

Гражданин Белоруссии оказался среди пострадавших при атаке украинских беспилотников на город Льгов в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии», — написал глава области в своём канале в мессенджере «Макс».

По данным губернатора, всего в результате атаки БПЛА на Льгов пострадали несколько человек. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Также повреждены обломками дрона четыре дома.