Пострадавших при налёте дронов на Электросталь и Котовск уже 69, семь в тяжёлом состоянии

Под наблюдением врачей остаются 40 пострадавших при атаке беспилотников на логистический центр в Подмосковье. Раненых разместили в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье. Состояние семи из них врачи оценивают как тяжёлое, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — заявил Кузнецов.

Ещё 29 пострадавших обратились за амбулаторной помощью после налёта дронов на Электросталь и Котовск. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объёме, а координацией лечения занимается Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что в результате атаки БПЛА один человек погиб, ещё 61 получил ранения.