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19 июля, 09:15

Из здания «Екатеринбург Арены» эвакуировали 18 человек из-за пожара

«Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

«Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

В здании «Екатеринбург Арены» произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже, эвакуированы 18 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра.

«На территории «Екатеринбург Арены» произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже здания. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. Пожарные локализовали и ликвидировали возгорание. На месте работали 50 спасателей и 19 единиц спецтехники.

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Александра Мышляева
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