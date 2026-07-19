Из здания «Екатеринбург Арены» эвакуировали 18 человек из-за пожара

В здании «Екатеринбург Арены» произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже, эвакуированы 18 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра.

«На территории «Екатеринбург Арены» произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже здания. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. Пожарные локализовали и ликвидировали возгорание. На месте работали 50 спасателей и 19 единиц спецтехники.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в Серпухове. Горел ангар площадью 4 тыс. кв. м, где размещалось швейное производство. К ликвидации привлекли пожарных и оперативные службы. Прокуратура области взяла на контроль выяснение обстоятельств. Точную причину пожара установят эксперты.