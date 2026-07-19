Полчища шелкопрядов атакуют квартиры сибиряков, откладывая яйца на шторах, под подоконникам и даже в белье

Жители регионов Сибири столкнулись с нашествием непарного шелкопряда, сообщает SHOT. Огромные бабочки с размахом крыльев до 8–9 см незаметно залетают в квартиры и устраивают кладки в тёмных и тёплых местах: за шторами, на мебели, под подоконниками, в шкафах с одеждой и даже в бельевых корзинах. Самки способны отложить несколько сотен яиц, маскируя их волосками с брюшка, поэтому заметить кладку сразу почти невозможно.

Огромные бабочки с размахом крыльев 9 см устраивают кладки в квартирах Сибири. Фото © SHOT

Эксперты предупреждают: если вовремя не избавиться от яиц, волоски могут вызвать аллергию, зуд и першение в горле у чувствительных людей. До квартир вредитель успел серьёзно повредить сибирские леса — только в Новосибирской области на обработку более 41,5 тысячи гектаров деревьев выделили свыше 123 миллионов рублей. Жителям рекомендуют осматривать укромные места и своевременно уничтожать кладки.

Ранее кандидат биологических наук Сергей Смирнов предупредил о пике активности садовых вредителей в июле. Он назвал главной угрозой тлю, которая поражает сливу, вишню и молодые побеги яблонь. Деформированные листья не вызревают к зиме и вымерзают. Эксперт подчеркнул, что тля живёт в симбиозе с муравьями, поэтому борьбу нужно вести с обоими видами — иначе даже после обработки муравьи принесут новую колонию.