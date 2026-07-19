Фанаты устроили стихийный концерт на могиле Горшенёва в годовщину смерти

В Санкт-Петербурге поклонники группы «Король и Шут» собрались, чтобы почтить память Михаила Горшенёва. Встреча прошла 19 июля, в дату смерти музыканта. Прямо на кладбище у могилы кумира фанаты исполнили несколько легендарных хитов рок-коллектива.

Фанаты спели на могиле Горшенёва. Видео © VK / Григорий Горчанников

Даже дождь не смог разогнать любителей творчества «Короля и Шута». Цветы, свечи и памятные открытки весь день несли неравнодушные к его песням горожане. По словам очевидцев, концерт был стихийный и никто заранее его не планировал. Однако в унисон фанаты спели культовые тексты. Некоторые приехали из других городов, чтобы побывать на могиле Горшенёва. Были и совсем юные поклонники, которые полюбили хиты КиШа уже после смерти вокалиста.

Напомним, основатель и вокалист группы «Король и Шут» Михаил Горшенёв умер 13 лет назад, 19 июля, в возрасте 39 лет. Ранний уход из жизни музыканта был следствием его пристрастия к спиртному и запрещённым веществам. Горшенёв не раз переживал клиническую смерть. Но после лечения в клиниках снова возвращался к вредным привычкам. У артиста осталась дочь Саша.