Россияне стали вдвое чаще покупать смартфоны с поддержкой 5G

Россияне всё чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G, и их продажи в России за первое полугодие 2026 года выросли вдвое. Специалисты отмечают, что для раскрытия потенциала сетей пятого поколения у гаджета должна быть продвинутая антенная система, поддерживающая требуемые диапазоны частот, и мощная аппаратная платформа.

Специалисты лаборатории МегаФона протестировали популярные модели и включили в пятёрку лучших Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Vivo iQOO 13, Realme GT 7 Pro и Xiaomi 15.

Первые две модели подойдут путешественникам и тем, кто работает удалённо: они поддерживают много диапазонов связи, а ёмкость батареи рассчитана на длительную автономную работу. Vivo и Realme ориентированы на мобильные игры и другие ресурсоёмкие задачи, а Xiaomi 15 сочетает высокую производительность с компактным корпусом.

Преимущества 5G особенно заметны при стриминге, работе с облачными сервисами или загрузке объёмных обновлений.