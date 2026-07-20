Один из самых пафосных ЖК «нулевых» горит в центре Москвы, эвакуированы 20 человек

В Москве начался пожар в ЖК «На Страстном бульваре», который известен как один из самых элитных домов эпохи нулевых. Об этом пишет Mash. Предварительно, загорелись строительные материалы на последнем этаже.

Площадь пожара может достигать пятидесяти квадратных метров. Из здания эвакуировано 20 человек. Всего в 8-этажном доме насчитывается 35 квартир, один квадратный метр здесь стоит около миллиона рублей.

Ранее взрыв и пожар произошли на базе отдыха в Московской области. Пострадали две женщины. В пресс-службе МЧС Life.ru рассказали, что площадь возгорания составляла около 250 квадратов.