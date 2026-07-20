От дворовых столиков до гроссмейстеров: как в Москве развивают шахматы

20 июля мир отмечает Международный день шахмат. В эту игру регулярно играют более 108 тысяч москвичей. Постоянная практика оттачивает логику, укрепляет память и концентрацию, учит быстро оценивать обстановку и принимать продуманные решения.

День шахмат в «Коломенском»

19 июля, накануне праздника, музей-заповедник «Коломенское» превратился в большую интеллектуальную площадку. У Дворца царя Алексея Михайловича работали зоны шахмат, игры го и настольных стратегий.

Фото © Надежда Геращенко

Для начинающих провели серию мастер-классов: участникам объясняли дебютные принципы, разбирали тактику и типичные ошибки — теория сразу закреплялась практикой. Кульминацией дня стал любительский турнир по швейцарской системе (пять туров с контролем 5+3), где после каждого раунда соперники определялись по набранным очкам, и никто не выбывал.

Фото © Надежда Геращенко

Параллельно гости осваивали древнюю игру го, знакомились с нестандартной логикой Zertz, шестиугольными шахматами Intellector и другими «играми разума». В Хоромах старших царевен прошли лекции «Династия Романовых в лицах», собравшие до 30 слушателей на каждом сеансе.

Где играть и учиться

В столице обустроено 230 локаций для занятий шахматами: 163 закрытых зала и 67 столиков на открытом воздухе. Все секции работают бесплатно и открыты для людей любого возраста.

Под крылом Москомспорта действуют четыре профильные шахматные школы, в них занимаются 1155 человек. Среди учреждений — «Восток», «Север», Московское городское физкультурно-спортивное объединение и «Юность Москвы». Почти 80 процентов воспитанников имеют разряды: 16 мастеров спорта, три заслуженных мастера и шесть гроссмейстеров. С учениками работают 29 наставников, двое из которых — заслуженные тренеры России.

2026 год принёс москвичам богатый урожай наград. На первенствах России завоёвано 33 медали (14 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых). Чемпионаты страны добавили одну золотую и две бронзовые. Мировое первенство завершилось 13 медалями: семь золотых, одна серебряная и пять бронзовых.

Столичная сборная объединяет 249 участников. В национальной команде из 157 человек 45 представляют Москву — это почти 29 процентов состава. На 2026 год запланировано 735 турниров и состязаний.

Как записать ребёнка в школу

Подать заявку можно на портале «Московский спорт», затем — собеседование и сдача нормативов. При успешном прохождении ребёнка зачислят на бесплатное отделение. Если онлайн-запись недоступна, вопрос решается через окружное управление развития массового спорта. Дополнительные группы работают в ФОК «Семья».

Фестиваль «Шахматный сквер»

Помимо круглогодичных тренировок, в столице запускают сезонные проекты. Один из них — «Шахматный сквер», который стал частью программы «Лето в Москве». В нынешнем сезоне задействовано несколько площадок: сквер у гостиницы «Метрополь», Самотёчный и Гоголевский бульвары, музей-заповедник «Царицыно», Коломенское. В будние дни любой желающий может бесплатно получить шахматный набор и провести время за партией с друзьями или другими гостями.

По субботам и воскресеньям устраивают любительские турниры по четырём категориям:

— детский (7–16 лет): 29 отборочных этапов и финал с участием 30 сильнейших;

— парный (команды из двух человек без ограничений по полу и возрасту): 29 отборочных раундов, в финал выходят восемь лучших дуэтов. Место проведения — Самотёчный бульвар;

— ветеранский (для женщин и мужчин старше 55 лет): на территории музея-заповедника «Царицыно»;

— открытый (для всех желающих независимо от возраста и уровня игры): после отборов соревнуются 60 сильнейших участников.

Помимо состязаний, в выходные гостей ждут квизы, мастер-классы по росписи магнитов, брелоков и созданию украшений, подвижные эстафеты. Работают зоны аквагрима, фотозона с аниматором и талисманом фестиваля. Приглашённые гроссмейстеры дают сеансы одновременной игры для всех желающих.