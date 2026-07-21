Не только для миллионеров: Власти объяснили, как бюджетно добраться до Камчатки

Перелёт из Центральной России на Камчатку по плоскому тарифу «Аэрофлота» стоит 17,5 тысячи рублей в одну сторону. Об этом губернатор региона Владимир Солодов рассказал в интервью Life.ru.

По его словам, раньше билеты приходилось покупать примерно за полгода. Теперь, за исключением пикового августа, подходящий билет обычно можно найти за один–два месяца до путешествия.

На полуострове также становится больше бюджетных гостиниц и индивидуальных средств размещения. Власти отмечают рост числа молодых путешественников и туристов со средним достатком.

Альтернативой дорогим вертолётным экскурсиям должны стать наземные маршруты, туристические тропы, морские прогулки и поездки на маломерных судах. Они позволяют увидеть природу Камчатки без расходов в сотни тысяч рублей.

При этом премиальный туризм в регионе сохранят. По словам Солодова, дорогие туры поддерживают местный бизнес, но не должны оставаться единственным способом увидеть полуостров.

Камчатский край давно превратился в мировой туристический бренд. Путешественники приезжают туда за тысячи километров. Специалисты активно развивают инфраструктуру, прокладывают новые дороги и организуют доступные наземные маршруты. Власти уделяют особое внимание пенсионерам, многодетным родителям и родственникам участников специальной военной операции. Губернатор Владимир Солодов подробно рассказал обо всём этом в интервью изданию Life.ru.