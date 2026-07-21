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21 июля, 00:59

Аэропорты Волгограда, Самары, Казани и Ульяновска временно закрыли

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация временно закрыла небо над четырьмя российскими городами. Аэропорты Волгограда, Самары, Казани и Ульяновска временно остановили приём и отправку самолётов ночью 21 июля.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отмечают в ведомстве.

Дополнительно авиационные власти закрыли небо над Геленджиком. Местный аэропорт, принимающий регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, также остановил работу.
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Над регионами РФ за день сбили 161 украинский беспилотник

Этой ночью украинские военные атаковали ракетами Белгород и прилегающий округ. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей. Сейчас специалисты уточняют последствия удара на земле.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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