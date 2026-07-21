Плёнка, винил и «мыльницы»: Почему зумеры тянутся к истокам и готовы за это переплатить

В России молодёжи сильно полюбились виниловые пластинки, плёночные фотоаппараты и MP3-плееры, которые ещё совсем недавно считались пережитком прошлого. Почему поколение смартфонов возвращается к аналоговым технологиям, рассказал газете «Известия» стилист Влад Лисовец.

За полгода продажи MP3-плееров выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid — на 79%, а в крупных городах — в разы. Две трети опрошенных в возрасте 18–24 лет приобретают ретроносители. Для зумеров физический носитель — не просто способ получить контент, а часть эстетики, тактильный ритуал и даже инвестиция в коллекцию. 44% готовы доплатить до 10% за желаемый товар, 10% — более чем на 50%.

Стилист Влад Лисовец, который уже несколько лет снимает на плёнку. Он перестал гнаться за быстрым и технологичным результатом, предпочитая делать то, «к чему лежит душа».

«В последние полгода замечаю, что снимки на плёнку наконец понравились аудитории. Всё стало настолько похожим, одинаковым и неинтересным, что молодёжь тянется к истокам, выбирает аналоговый вайб», — поделился он.

Ранее Life.ru рассказывал, что продажи винила в России уверенно растут, а основная аудитория — молодёжь 25–30 лет. В 2025 году прибыль производителей выросла на 50%, в начале 2026-го оборот увеличился ещё на 44%. В Москве рост превысил 60%. Популярны классика, рок и поп-классика, среди исполнителей — «Кино», Queen, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers и другие.