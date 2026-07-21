Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедово

Аэропорт Внуково станет совладельцем компании, которая владеет Домодедово. За 25-процентную долю будет заплачено 16,5 млрд рублей. Об этом стало известно РБК.

По данным СМИ, Внуково договорился о покупке 25% в ООО «Перспектива» — дочерней компании аэропорта Шереметьево, которой ранее перешёл аэропорт Домодедово. Стоимость сделки оценивается в 16,5 млрд рублей. Эта сумма соответствует четверти от цены, за которую Шереметьево в начале года приобрёл Домодедово у Росимущества. Тогда сделка составила 66,1 млрд рублей.

Для финансирования покупки будут использованы как собственные, так и заёмные средства аэропорта. Часть необходимой суммы, как утверждается, предоставит один из крупных государственных банков.

Продажа аэропорта Домодедово началась с его передачи государству в 2025 году после иска Генпрокуратуры к бывшему бенефициару Дмитрию Каменщику. В январе 2026 года структура Шереметьево — ООО «Перспектива» — выкупила актив у Росимущества на голландском аукционе за 66,1 млрд рублей, при стартовой цене 132,3 млрд рублей.