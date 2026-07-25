День Крещения Руси 2026: Как князь Владимир стал святым и почему в полдень везде звонят колокола Оглавление Какого числа День Крещения Руси в 2026 году Кто такой князь Владимир: путь от язычника к святому Как происходило Крещение Руси: хронология 988 года Почему Крещение Руси важно для России сегодня Как отмечают День Крещения Руси: традиции и мероприятия Вопросы и ответы (FAQ) В каком году произошло Крещение Руси? Кто крестил Русь? Где Владимир принял крещение? Почему Владимир выбрал христианство? Какие главные последствия имело Крещение Руси? День Крещения Руси — выходной день? Заключение Крещение Руси в 2026 году отмечается 28 июля. Разбираем роль князя Владимира, хронологию событий 988 года и традиции празднования — в материале Life.ru 24 июля, 21:55 День Крещения Руси 2026: дата, смысл и значение. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Wikipedia / Виктор Васнецов, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

День Крещения Руси в 2026 году отмечается 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Расскажем о традициях и истории празднования и о том, почему эта дата имеет важное значение для России.

Какого числа День Крещения Руси в 2026 году

В 2026 году День Крещения Руси отмечается 28 июля, это вторник, дата фиксированная — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, принявшего крещение и крестившего Русь в 988 году.

В 2008 году архиерейский собор православной церкви выступил с предложением установить день памяти святого князя Владимира на государственном уровне, а в 2010 году 28 июля было закреплено федеральным законом как государственная памятная дата — День Крещения Руси.

Кто такой князь Владимир: путь от язычника к святому

Князь Владимир Святославич (около 960–1015) — великий князь киевский, внук княгини Ольги, сын князя Святослава Игоревича. Начав правление как язычник, впоследствии пришёл к решению сменить веру и выбрал христианство.

Политически выбор христианства укреплял связи с могущественной Византией, способствовал укреплению княжеской власти и централизации государства, поднимал международный авторитет Руси, открывал путь к письменности, книжности и развитой традиции зодчества, резонировал с личным поиском и примером бабушки Ольги, принявшей христианство ещё в 957 году. Подробнее о жизни и деяниях князя Владимира — здесь.

Как происходило Крещение Руси: хронология 988 года

Крещение Руси: когда произошло. Фото © azbyka.ru

Известно, что в 988 году князь Владимир принял крещение в Корсуни (Херсонесе) и получил имя Василий, а вернувшись в Киев, начал обращать в христианство окружающих и всех киевлян. Позднее Церковь прославила его как равноапостольного святого, а народ воспел в былинах как Владимира Красное Солнышко. После Киева православие последовательно принимали и остальные города Руси, но не всегда это шло быстро. Так, например, Ростов оставался языческим вплоть до конца XI века.

Почему Крещение Руси важно для России сегодня

Крещение Руси заложило основу русской культуры и национальной идентичности: принесло письменность, традиции зодчества и книжности, сформировало духовно‑нравственные ценности. Православие стало важной частью самосознания народа, а преемственность от 988 года до наших дней проявляется в культурных кодах, праздниках и исторической памяти, поэтому событие остаётся ключевым для России.

Как отмечают День Крещения Руси: традиции и мероприятия

В православных церквях по всей стране в День Крещения Руси совершаются богослужения по уставу великого праздника. А ровно в полдень по местному времени в каждом храме начинают звонить колокола. Причём эта традиция получила распространение не только в России, но и в некоторых других странах постсоветского пространства, например, в Беларуси и Молдове.

Также проходят крестные ходы. Самый заметный — в Москве: от центральных храмов к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади, где совершают молебен. В других городах они тоже проводятся — например, в Санкт‑Петербурге шествуют к Александро‑Невской лавре.

В музеях-заповедниках (вроде «Херсонеса Таврического» в Севастополе) устраивают тематические экскурсии, театрализованные сценки о «выборе вер» и обряде крещения, мастер‑классы по древнерусским ремёслам.

В крупных музеях и библиотеках открывают экспозиции об истории христианства на Руси, рукописных книгах, иконах, храмовой архитектуре; часто показывают копии берестяных грамот и древних богослужебных книг. На открытых сценах звучат духовные песнопения, народные и классические произведения; в домах культуры ставят небольшие спектакли и читки по мотивам «Повести временных лет».

Вопросы и ответы (FAQ)

Почему День Крещения Руси в день памяти князя Владимира? Фото © РИА Новости /Макс Ветров

В каком году произошло Крещение Руси?

Согласно летописям и источникам, крещение Руси произошло в 988 году. Но эта дата условная, так как в этом году крестился князь Владимир, а процесс христианизации всей страны шёл не одно десятилетие.

Кто крестил Русь?

Русь крестил князь киевский Владимир Святославович — Владимир Красное Солнышко.

Где Владимир принял крещение?

Князь Владимир крестился в Корсуни (Херсонесе), взяв имя Василий.

Почему Владимир выбрал христианство?

Из‑за сочетания духовных впечатлений, политических выгод и семейных прецедентов — бабушка, княгиня Ольга, принимала крещение.

Какие главные последствия имело Крещение Руси?

Последствиями Крещения Руси стали укрепление государства, рост международного авторитета, развитие культуры и письменности, изменение общественных нравов.

День Крещения Руси — выходной день?

Нет, День Крещения Руси не является выходным, это рабочий день.

Заключение

День Крещения Руси — важная дата, соединяющая церковную и гражданскую историю страны. Событие 988 года стало поворотным для Руси: оно укрепило государственность, открыло путь к развитию культуры, письменности и искусства, сформировало духовные основы общества. Дата 28 июля напоминает о преемственности традиций: через богослужения, крестные ходы, просветительские и культурные мероприятия общество сохраняет связь с истоками национальной идентичности и осмысляет историческое наследие, заложенное князем Владимиром.

Авторы Софья Бух