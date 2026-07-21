Лёг и начал лизать обувь: Москвичка показала видео с футфетишистом и получила штраф

Москвичку Дарью оштрафовали после публикации видео, на котором мужчина в транспорте трогал и облизывал её ноги. Девушка заявила, что снимала происходящее как доказательство домогательств, однако суд удовлетворил иск мужчины о компенсации морального вреда. Об этом ИА «Регнум» сообщила девушка.

Инцидент произошёл в сентябре 2025 года. По словам Дарьи, мужчина лёг ей на ноги, начал облизывать обувь и прикасаться без разрешения. Девушка записала происходящее на видео, после чего разместила ролик в интернете.

Запись быстро распространилась и набрала около 2,7 млн просмотров. После этого мужчина смог найти Дарью в социальных сетях и сначала попросил удалить публикацию. По словам девушки, он объяснял свой поступок личными проблемами и конфликтом с тогдашней девушкой. Позже мужчина обратился в суд с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда за распространение видео. Он заявил, что публикация причинила ему нравственные страдания.

Дорогомиловский районный суд указал, что были нарушены личные неимущественные права мужчины. Дарью обязали выплатить 10 тысяч рублей компенсации и 3 тысячи рублей судебных расходов.

Москвичка не согласилась с решением и заявила о намерении его обжаловать. Она считает, что запись была сделана для фиксации домогательств и предупреждения других людей об опасном поведении мужчины. По словам Дарьи, после публикации видео ей начали писать другие девушки, которые утверждали, что также сталкивались с похожими ситуациями.

Ситуацию прокомментировала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она выразила несогласие с решением суда и заявила, что мужчина сам создал ситуацию, из-за которой появилась видеозапись. Ахмедова также сообщила о готовности помочь Дарье подготовить встречный иск.