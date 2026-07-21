Жуткий финал трагедии в Штаде: Убийцу шестерых человек в ФРГ нашли мёртвым в тюрьме

Мужчину, которого подозревают в убийстве шести человек в немецком Штаде, нашли мёртвым в тюремной камере. Об этом написала газета Bild.

По данным журналистов, 45-летнего Фатиха Г. держали в одиночке. Тело обнаружили утром, во время обычного обхода.Следов присутствия посторонних в камере не нашли. Точную причину смерти сейчас выясняют профильные специалисты.

Напомним, в немецком городе Штаде 29 июня произошла стрельба в центре помощи молодым матерям и детям. Жертвами трагедии стали шесть сотрудников социальной службы (четыре женщины и двое мужчин), которые погибли в результате обстрела. Основным мотивом нападения, по данным полиции, стал спор об опеке над трёхмесячной дочерью подозреваемого, которые в момент инцидента находились в центре, но не пострадали. 45-летний подозреваемый турецкого происхождения, Фатих Хан Г., был задержан при попытке скрыться на автомобиле.