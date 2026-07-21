Снег и дождь заперли в горах Памира российского туриста с пробитой головой

22-летний россиянин получил тяжелую черепно-мозговую травму во время восхождения на гору в Таджикистане. По информации SHOT, спасательный борт не может вылететь к пострадавшему из-за непогоды.

Российский турист, пострадавший на Памире. Фото © SHOT

Инцидент произошёл в районе перевала Турамыс на высоте более пяти километров. Молодой человек по имени находился в составе экспедиции, которая 11 июля отправилась покорять маршрут пятой категории сложности.

Это одна из самых трудных дистанций в спортивном туризме. Путь группы лежал через перевалы Ташлык, Шапак и Турамыс по ледникам и снежно-ледовым склонам с риском камнепадов.

Финальной точкой должен был стать пик Исмоила Сомони (ранее пик Сталина и пик Коммунизма). Эта вершина высотой 7495 метров считается самой высокой на Памире и занимает 50-е место в мировом рейтинге гор.

До чрезвычайного происшествия поход протекал штатно: 12 июля команда переночевала под перевалом Ташлык на отметке около 3700 метров. Спустя неделю случился срыв.

Вертолёт планировали отправить за пострадавшим уже на следующий день после ЧП, но рейс пришлось отменить. Несмотря на серьёзную травму участника, остальные члены экспедиции смогли самостоятельно добраться до базового лагеря.

Сейчас состояние Игоря оценивается как удовлетворительное. Близкие сообщают, что на эвакуацию требуется почти миллион рублей. Однако синоптики прогнозируют в горах дождь и снег вплоть до 23 июля. Вылет перенесён как минимум на пятницу.