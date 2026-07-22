Живая музыка на перемене и ни намёка на эхо: Как обновляют актовые залы в московских школах

В этом году по программе «Моя школа» полностью обновят 100 столичных зданий. В них преобразят учебные классы, коридоры и привычные актовые залы, на месте которых появятся гибкие многофункциональные площадки. Школьники получат современные пространства для занятий, творческих экспериментов и живого общения.

Традиционные актовые залы постепенно уступают место помещениям-трансформерам. Они легко подстраиваются под любой формат: лекции, мастер-классы, репетиции, концерты. Тщательно продуманная планировка и новейшее световое и звуковое оборудование делают эти зоны одинаково комфортными и для масштабных событий, и для повседневных встреч учеников.

Новые площадки оснастят более чем 1600 осветительными приборами. Софиты и театральные прожекторы позволят гибко менять атмосферу: ровный яркий свет — для уроков, динамичная подсветка — для выступлений, приглушённые тона — для спектаклей.

Звуковое наполнение тоже впечатляет. Школы получат 1100 единиц аудиотехники. Свыше 550 сателлитов обеспечат детальный, чистый звук, а 200 сабвуферов добавят глубины и насыщенности низкими частотами — музыка и спецэффекты на школьных концертах зазвучат объёмно и профессионально. Суммарная мощность акустических систем во всех обновлённых залах достигнет 500 тысяч ватт — такого запаса хватило бы для крупной концертной площадки или стадиона. Для выступлений и публичных дискуссий закупят больше 420 микрофонов, а стены покроют акустическими панелями, которые гасят эхо и гул.

Визуальный ряд дополнят свыше 100 проекторов и экранов. На них будет удобно демонстрировать презентации, учебные фильмы и другие материалы.

Директор школы № 1238 Наталья Ильина на собственном опыте знает, как сильно преображает учреждение трансформация стандартного актового зала в атриум. Один из корпусов её школы обновили в 2025 году.

«Раньше при плохом обзоре зрители отвлекались, а на первых рядах приходилось задирать голову вверх. Многоуровневый подъём в атриуме решил эту проблему: теперь каждый хорошо видит сцену. Полусферическая геометрия пространства обеспечивает отличную слышимость, а отражающие поверхности под потолком зрительно увеличивают высоту зала. Сцена без подъёма позволяет безопасно демонстрировать хореографические и акробатические элементы. Детям нравятся дизайн и лёгкие шторы, заменившие тяжёлые портьеры», — отметила она.

По словам директора, сегодня в этих многофункциональных зонах устраивают презентации, форумы, концерты, спектакли и дискуссии, проводят уроки-лекции, спикер-сессии и квизы. А на переменах ребята собираются здесь, чтобы поболтать, поиграть в настольные игры или послушать, как одноклассники играют живую музыку — акустика позволяет.