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22 июля, 04:34

В Одессе ночью прогремели взрывы — РФ атаковала порт ракетами и дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Серия мощных взрывов прогремела сегодня ночью в Одессе. Вооружённые силы Российской Федерации атаковали портовую инфраструктуру крылатыми ракетами и беспилотниками. Об этом пишет SHOT.

Атака началась около 04:00 утра и продолжалась несколько часов. Под удар попала портовая инфраструктура и промзона в Одессе. В результате массированного удара на месте взрывов начался сильный пожар. Предварительно, атака велась ракетами Х-59 и БПЛА «Герань». Взрывы также гремели в Киеве и Днепропетровской области.

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Ранее операторы беспилотников нанесли удары по огневым точкам и объектам логистики противника в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Минобороны рассказали, что расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили артиллерийские позиции украинских сил в Днепропетровской области. Дроноводы группировки «Север» сорвали доставку продовольствия и боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они ликвидировали наземные робототехнические комплексы противника в Сумской и Харьковской областях. На Добропольском направлении подразделения «Центра» подавили вражеские огневые точки и посадили тяжёлые гексакоптеры неприятеля.

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Алена Пенчугина
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