Российские десантники из группировки войск «Днепр» захватили укреплённый объект Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. По данным Минобороны России, позицию заняли бойцы 217-го гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка, после чего провели её зачистку.

В ведомстве утверждают, что в ходе боя подразделения смогли продвинуться на данном участке и занять опорный пункт противника. Сообщается об уничтожении шести военнослужащих ВСУ, находившихся внутри укрепления.

По словам командира отделения с позывным Комар, главной сложностью для штурмовой группы стала конструкция позиции. Она была оборудована в виде подземной сети с усиленными перекрытиями, состоящими из нескольких слоёв дерева и земли. Сначала военнослужащие с помощью разведывательного беспилотника определили расположение входов в сооружение. Затем по ним нанесли удары с применением противотанковых мин и термобарических зарядов.

Ранее Life.ru писал, что операторы беспилотников атаковали огневые позиции и логистические объекты противника в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Днепропетровской области расчёты ударных БПЛА из группировки «Восток» уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. В Сумской области дроноводы из группировки «Север» прервали снабжение украинских войск продовольствием и боеприпасами. На Добропольском направлении войска группировки «Центр» подавили огневую активность противника и сбили тяжёлые гексакоптеры.