Тайная вилла Воробьёва в Голливуде ушла с дисконтом: Особняк за ₽125 млн ждал покупателя год

Российский певец Алексей Воробьёв избавился от особняка в престижном районе Лос-Анджелеса. Дом удалось продать только после снижения первоначальной стоимости примерно на 20%. Об этом стало известно SHOT.













Роскошная вилла в Голливудских Холмах появилась у артиста и его продюсера Екатерины Гечмен-Вальдек в 2021 году. Пара приобрела недвижимость за $1,765 млн. Дом площадью около 237 квадратных метров выполнен в испанском стиле. В особняке предусмотрены две спальни, ванные комнаты и гараж на два автомобиля.

После покупки объект начали сдавать в аренду почти за $8 тысяч в месяц. Однако инвестиция не принесла ожидаемого результата: спустя три года владельцы получили штраф в размере $518 за нарушение требований пожарной безопасности. Продать виллу с первой попытки не удалось. Осенью прошлого года недвижимость выставили за $2 млн, но желающих приобрести её по такой цене не нашлось.

После снижения стоимости до $1,6 млн, что составляет около 125 млн рублей, особняк всё же получил нового владельца. При этом без жилья в США Воробьёв не остался. В тот же период певец вместе с продюсером приобрёл другой дом неподалёку — уже за $2,924 млн в ипотеку. Этой весной артист вновь оформил кредит под залог этой недвижимости, где сейчас проживает вместе с супругой.

Ранее Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина перестали скрывать отношения после сообщения о своём браке. Пара начала чаще делиться совместными моментами с поклонниками. Супруги устроили семейную прогулку в горах недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ними на хайкинг отправилась дочь певицы — Оливия.